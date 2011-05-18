Медведєв розповів, що пом"якшить газову ситуацію

До схвалення великих форматів співпраці між Україною і РФ діятиме нинішній газовий контракт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українських журналістів.

"Запропонуйте те, що ви вважаєте за правильне, і ми готові розглянути ці варіанти. Але до того, як схвалені якісь великі формати співпраці, діє та угода, яка була підписана кілька років тому. Договори мають виконуватися. Це очевидно", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що тема газу - одна з тих, що найчастіше зустрічаються в його політичній практиці під час контактів з керівництвом України, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ зокрема.

"Ми обговорюємо цю тему. Ця тема економічна, хоча, звичайно, наслідки її для України (і для Росії теж) мають широкомасштабний характер, що далеко виходить просто за рамки економіки. Однак, насамперед, це все ж питання взаємовигідної співпраці", - сказав він.

За його словами, ціни на газ формуються за відомими економічними законами на підставі адаптованих і загальноприйнятих формул.

"Ці ціни і мають застосовуватися. Але це не означає, що ми не повинні вибудовувати плани на майбутнє і не дивитися на можливості, припустимо, використання різного роду цікавих економічних проектів, які, у разі реалізації, припустимо, у вас або у нас, пом`якшать цю ситуацію. Тобто, іншими словами, тут немає затятої позиції, що от тільки така ціна і все", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Нагадаємо, зараз тривають українсько-російські переговори щодо перегляду формули ціни на газ. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в результаті переговорів сторони домовляться про перегляд формули ціни на газ. «Я не сумніваюся, що ми домовимося про прийнятну для нас формулу», - підкреслив М.АЗАРОВ, додавши, що додатковим аргументом має стати те, що Україна є одним із найбільших покупців російського газу та найбільшим транзитером його до країн Європи.