«Нафтогаз» виставив на аукціон 12,5 тис. тонн нафтопродуктів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 17 травня виставила на аукціон на майданчику ТБ «Перша незалежна біржа» світлі нафтопродукти соціально значущих марок виробництва Лисичанського НПЗ (ПАТ «ЛИНИК», Луганська обл.).

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що загальний обсяг пропозиції компанії становив: 2,5 тис. тонн бензину марки А-95, 5 тис. тонн бензину марки А-92 і 5 тис. тонн дизельного пального підвищеної якості (Євро).

«Починаючи з травня компанія планує збільшити щомісячні обсяги переробки нафти на Лисичанському НПЗ до 100 тис. тонн. Частина нафтопродуктів і надалі реалізовуватиметься через аукціони, решта – прямувати на наповнення стабілізаційного фонду нафтопродуктів. Таким чином, планується забезпечити українських споживачів якісним пальним за прийнятними цінами і досягти стабілізації ринку нафтопродуктів», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» планує в 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals.

На початку цього року «Нафтогаз України» провів переговори про можливість укладення договору на закупівлю послуг з переробки нафти на Лисичанському НПЗ, в результаті яких вартість переробки однієї тонни сировини на потужностях заводу становитиме 288 грн. (з ПДВ).

Фінплан «Нафтогазу України» на 2011 рік передбачає витрати на закупівлю імпортної нафти і нафтопродуктів та їх зберігання, а також доходи від реалізації палива на внутрішньому ринку. У документі також зазначається, що перед компанією стоїть завдання створення державної мережі АЗС.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявляв, що компанія здійснить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.

Навесні 2010 року «Нафтогаз України» почав формування департаменту із закупівель і збуту нафтопродуктів. Планується, що департамент здійснюватиме як давальницьку схему роботи на НПЗ України, так і займатиметься імпортом нафтопродуктів для їх подальшої реалізації на комерційному ринку.