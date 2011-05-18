НФПУ вимагає пояснити, хто буде платити борги підприємств ПЕК

Національний форум профспілок України вимагає від голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та уряду оприлюднити інформацію про джерела покриття списання понад 24 млрд. грн. боргу недержавним підприємствам паливно-енергетичного комплексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

"Поки громадян відволікали подіями у Львові 9 травня, парламент ухвалив законопроект, яким фактично списав 25 млрд. грн. приватним підприємствам паливно-енергетичного комплексу. Фактично всі вони належать олігархічним кланам. Це означає, що прибутки одержали з десяток сімей, але за них тепер мають, вочевидь, розплачуватися всі інші українські сім’ї. Якщо поділити 25 млрд. на майже 17,5 млн. домогосподарств, що є в Україні, то вийде, що кожна сім’я платитиме 1442 грн. чужих боргів за рік", - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

За його словами, складається досить дивна ситуація, адже у той час, коли газ для населення дорожчає, великі підприємства мають пільги. "До кінця року планується підвищення ціни на газ для населення ще на 30%. Після цього витрати на газ для кожної сім’ї зростуть в середньому на 1300 грн. на рік. Якщо додати сюди 1400 грн. списаного боргу великих підприємств, то вийде, що через ці маніпуляції газ людям обійдеться у середньому в понад 2700 грн. Яку ж державу ми будуємо, якщо і без того зубожіле населення має доплачувати за найбагатших людей країни", - зазначив М.ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії. Закон підтримали 263 з 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття закону є покращення фінансового становища підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Законом передбачається списання заборгованості зазначених підприємств перед бюджетом за податками та зборами, що виникли станом на 31 грудня 2010 року.

Крім того, встановлено попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень, передбачених у проекті Закону України "Деякі питання списання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію"

Законом пропонується списати заборгованість перед бюджетом підприємств, які брати участь у списанні заборгованості відповідно до законопроекту "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" на загальну суму понад 24 млрд. грн.