«Укргазвидобування» збільшила обсяги буріння на 32%

Буровими підприємствами ДК «Укргазвидобування» у січні-квітні 2011 року пробурено 87 тис. м проходки, що на 21 тис. м, або на 32%, більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що з початку року обсяги експлуатаційного буріння становили 42,8 тис. м, пошукового - 44,2 тис. м.

Компанія відзначає, що одним з важливих напрямків діяльності ДК «Укргазвидобування» є пошук глибокозалягаючих горизонтів нафтогазоносних на діючих родовищах Дніпровсько-Донецької западини. З цією метою компанія проводить глибоке буріння свердловин на глибинах понад 6 000 м.

Зокрема, сьогодні ведеться буріння свердловини № 60 на Байрацькій родовищі (Полтавська обл.) з проектною глибиною 6100 м, свердловини № 250 на Західно-Солохівському родовищі (Полтавська обл.) Глибиною 6 200 м, свердловин № 202 і № 205 на Березівському родовищі (Харківська обл.) глибиною 6 200 і 6 250 м.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» - найбільша газовидобувна компанія України. За підсумками 2010 року підприємствами Компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» веде діяльність в 11 регіонах України. До складу ДК «Укргазвидобування» входить бурове управління «Укрбургаз», яке складається з Хрестищенського, Шебелинського, Полтавського та Стрийського відділень.