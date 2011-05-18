«Укртрансгаз» і «Газпром» обговорили діагностування прикордонних ділянок газопроводів

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» обговорили питання співпраці при діагностуванні прикордонних ділянок газопроводів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, учасники робочих зустрічей обговорили можливі терміни і умови виконання робіт з внутрішньотрубної діагностики (ВТД) прикордонних ділянок газопроводів Уренгойського коридору (КК, ЕКД, УПУ, ЕККР, Прогрес) і МГ «Острогожськ - Шебелинка» на ділянці КС «Валуйки» - КС «Куп'янськ».

«Відповідно до планів на 2011 рік ми обговорили з російськими колегами питання діагностування прикордонних ділянок газопроводів згідно з українським законодавством. Після їх вирішення ми будемо юридично готові до виконання робіт з ВТД на прикордонних ділянках газопроводів», - пояснив проблематику зустрічей головний інженер «Укртрансгазу» Ігор Лохман.

Нагадаємо, в 2011 році «Укртрансгаз» планує провести внутрішньотрубну діагностику на 3148,6 км магістральних газопроводів.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МР - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України становить: на вході - 288 млрд. куб. м, на виході - 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.