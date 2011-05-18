Росія проти поширення правил Третього енергопакета на ГТС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Держдуми Росії, Президент російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив на прес-конференції в Берліні.

«Наша позиція така: Третій енергетичний пакет має діяти там, де закінчуються наші магістральні газопроводи – «Північний потік», «Південний потік», а також трубопровідні системи, які йдуть через Україну.., аби право доступу третіх осіб не розумілося буквально, а був якийсь гнучкий механізм», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що Україна ратифікувала угоду про вступ до енергетичного співтовариства Європи, що передбачає ухвалення, зокрема, норм третього енергетичного пакета.

«Це ставить під питання, а чи зможе Україна виконати зобов`язання перед «Газпромом» про прокачування задекларованих обсягів газу... Україна як завжди між – хоче повномасштабної співпраці як з «Газпромом», так і з ЄС», - сказав він.

За його словами, впровадження загальноєвропейських норм в енергетичну сферу в Україні ускладнює відносини з Росією.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм із третіх країн, що працюють в ЄС. У "Третьому енергетичному пакеті" зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.