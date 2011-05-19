Росія гарантує завантаження «Південного потоку» - Язєв

Берлін. Росія гарантує завантаження усіх чотирьох ниток газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Держдуми Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив на міжнародній конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект» у Берліні.

«Добре просувається підготовка міжнародного проекту «Південний потік». Росія є ініціатором цього проекту, і гарантує заповнення усіх чотирьох його ниток загальною пропускною спроможністю 63 млрд. куб. на рік», - сказав він.

В.ЯЗЄВ зазначив, що інтерес до цього проекту засвідчили уряди і компанії Італії, Франції, Австрії, Болгарії, Угорщини, Греції, Македонії, Румунії, Сербії, Словенії, Хорватії і Туреччини.

«ТЕО ділянок трубопроводу «Південний потік» готове в Австрії, Сербії, Словенії, Хорватії і Румунії. Необхідно підготувати ще три національних і одне морське ТЕО, а потім звести все у єдиний документ і ухвалити відповідне рішення», - сказав він.

Водночас віце-спікер зазначив, що зараз порівнюються різні варіанти реалізації цього проекту, включаючи морське перевезення зрідженого газу через Чорне море до терміналів.

Він повідомив, що експорт російського газу в першому кварталі цього року збільшився на 28%, а у далеке зарубіжжя - на 12%.

«За підсумками цього року «Газпром» має намір вийти на обсяг експорту докризового 2008 року», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, уряд РФ прогнозує в 2011 році видобуток 664 млрд. куб. м газу, з них планується експортувати 201 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Очікуваний початок поставок – 2015 рік.