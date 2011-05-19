У Криму роздрібні ціни на бензин зросли на 5-50 коп.

В Автономній Республіці Крим за період з 12 по 19 травня 2011 роздрібні ціни на бензин підвищилися на 0,05-0,50 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, за минулий тиждень на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 підвищилася з 10,20-10,85 грн. до 10,50-11,10 грн. за 1 літр, А-95 (premium) - з 10,50-11,50 грн. до 10,90-12,00 грн. за 1 літр.

Роздрібна ціна 1 літра бензину марки А-92 підвищилася з 9,80-10,00 грн. до 9,80-10,05 грн., марки А-80 - з до 9,60-9,70 грн. до 9,70-9,80 грн.

Роздрібна ціна 1 літра дизельного пального в зазначений період не змінилася і склала 9,80-9,95 грн.