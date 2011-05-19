Берлін. 25 травня в Брюсселі пройде презентація «Південного потоку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ заявив на міжнародній конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект» у Берліні.

«25 травня цього року в Брюсселі відбудеться презентація проекту «Південний потік», - сказав А.ЯНОВСЬКИЙ.

За його словами, на цей захід запрошені директорат Єврокомісії, члени Європейського парламенту, постійні представники держав при ЄС, а також голови компаній, що беруть участь у реалізації проекту.

«Передбачається викласти концепцію проекту, зокрема основні техніко-економічні характеристики. Це дуже важливий захід, який дозволить отримати відповіді на запитання щодо цього проекту», - сказав А.ЯНОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Орієнтовний початок поставок – 2015 рік.