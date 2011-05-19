Будівництво магістральних газопроводів до Європи випереджає попит – «Газпром»

14:15, 19 травня 2011
Енергетика
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Берлін. Будівництво магістральних газопроводів до Європи випереджає попит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ сказав на міжнародній конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект» у Берліні.

«Реалізація лише цих двох проектів – «Північного потоку» й «Південного потоку» збільшить транспортні можливості в напрямку Європи на 50%. Це дуже серйозна додаткова надійність при транспортуванні будь-яких зростаючих потреб. Будівництво магістральних газопроводів випереджає темпи зростання європейського ринку споживання», - сказав В.ГОЛУБЄВ.

Окрім цього, він повідомив, що за оцінками «Газпрому» до 2020 року потреба Європи в імпорті газу становитиме близько 380 млрд. куб. м, а в 2030 – 440 млрд. куб. м газу. З цієї кількості близько 30% поставлятиметься з російських родовищ.

За словами В.ГОЛУБЄВА, на сьогоднішній день країни Європи законтрактували 1,4 трлн. куб. м газу.

При цьому він зазначив, що для «Газпрому» внутрішній російський ринок є основним і темпи його зростання набагато «цікавіші».

За його словами, запроваджуваний принцип рівнодоходності від продажів на зовнішньому й внутрішньому ринках за вирахуванням експортного мита і транспортних витрат приведе до того, що багато компаній не будуть зацікавлені в експорті газу.

«Що це дає для російських виробників газу? Ми маємо близько 15 великих компаній, окрім «Газпрому», які видобувають газ. Для них це дуже хороший інвестиційний сигнал – практично вони можуть отримувати таку ж прибутковість на внутрішньому ринку, яку «Газпром» отримує від поставок на європейський ринок. Цим компаніям не потрібно буде клопотати, щоб подолати проблеми транспортування газу через Україну або Білорусь», - сказав В.ГОЛУБЄВ.

В.ГОЛУБЄВ зазначив, що це говорить про те, що російські компанії можуть прожити без європейського ринку газу, оскільки попит на внутрішньому російському ринку зростає.

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