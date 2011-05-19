«Енергоатом» не влаштовують умови кредиту «Сбербанку Росії»

НАЕК «Енергоатом» не влаштовують умови, запропоновані «Сбербанком Росії» на переговорах із залучення 1 млрд. дол. кредиту під реалізацію першочергових робіт за проектом добудови 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова НАЕК Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«Нас не влаштовують пропозиції російської сторони. Нагадаю, що в конкурсних пропозиціях «Атомстройекспорту» йшлося про залучення державного кредиту, тоді як сьогоднішні пропозиції «Сбербанку», по суті, є комерційним кредитом», - сказав голова компанії, відзначивши при цьому, що українську сторону, зокрема, не влаштовує досить висока процентна ставка за позикою.

Водночас голова «Енергоатома» повідомив, що переговори із залучення кредитних коштів тривають і стануть зокрема предметом обговорення на сьогоднішньому засіданні українсько-російської підкомісії з питань співпраці в атомній сфері в Москві.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ не зміг спрогнозувати дату підписання кредитної угоди, зазначивши при цьому, що згідно з графіками, узгодженими сторонами, питання залучення кредиту мало бути вирішено в травні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» розраховує залучити у «Сбербанку Росії» 1 млрд. дол. на проведення першочергових робіт, пов`язаних із добудовою 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Кредит планується залучити на 3 роки у вигляді поновлюваної кредитної лінії з умовою його погашення впродовж подальших 6 років. Кредит планується спрямувати на фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, їх виготовлення, а також на закупівлю іншого обладнання з тривалим циклом виготовлення.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії.