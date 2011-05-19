ВР внесла зміни до законів про державний нагляд в електроенергетиці

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 252 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачається, що порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того в передбачено, що ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом також внесено зміни до Закону України “Про електроенергетику”. Зокрема, передбачено викласти в новій редакції статтю 9. Нею передбачено, що державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду. Положення про Інспекцію з державного енергетичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж.

Способом здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення уповноваженим органом державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи.

Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;

видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання;

зупиняти експлуатацію електричних, теплових установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам електричної та теплової енергії та суб’єктам електроенергетики вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;

застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;

одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з метою виконання яких здійснюється збір інформації;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об’єктів і технічну діагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);

надавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та розглядати спірні питання, що виникають між суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії;

фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

В законі виписано права інспекторів з державного енергетичного нагляду. Зокрема, вони мають право:

доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових установок та мереж суб’єктів електроенергетики і споживачів енергії — суб’єктів господарської діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати в установленому законом порядку від посадових осіб суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання вимог таких документів; опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника у разі існування загрози життю або здоров’ю працівників і населення або наявності передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру.

Крім того передбачено, що споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, яке здійснює передачу енергії, до власних енергетичних установок для здійснення контролю за рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку, а також уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».