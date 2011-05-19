Янукович виступає за відмову від центрального теплопостачання по всій Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір поширювати закарпатський досвід відмови від центрального теплопостачання та переходу на автономні системи на всю Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час робочої поїздки до Закарпаття.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що дуже позитивно оцінює досвід Закарпаття в переході на енергозберігаючі технології. Більше того, додав він, питання відмови від централізованого постачання буде одним з тих питань, яке обговорюватимуть на сьогоднішньому засіданні Комітету економічних реформ.

«Ми будемо вивчати ваш досвід і розповсюджувати його по країні», - сказав Президент.

Він також додав, що це добра ініціатива, яка допоможе значно скоротити витрати на опалення житла людей, бюджетних установ.

Він також додав, що це приклад, коли, не чекаючи вказівок зверху, місцева влада вирішує економічні питання та житлово-комунальні проблеми.

Довідка УНІАН. Обласний центр Закарпаття на сьогодні лідирує в Україні за темпами відмови від централізованого теплопостачання та переходу на автономні системи теплопостачання. Наразі в Ужгороді понад 90% помешкань від’єднанні від централізованого опалення, у них встановлені так звані «автономки». Також автономні котельні встановлені в більшості бюджетних закладів. У другому за величиною місті Закарпаття – Мукачеві – автономними системами теплопостачання забезпечені понад 80% житлових квартир.

За рішенням Закарпатської обласної влади, для соціально незахищених та малозабезпечених родин встановлюватимуть автономні системи теплопостачання за рахунок місцевих бюджетів. На це вже виділено з обласного бюджету 1,5 млн. грн.