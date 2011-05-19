«Нафтогаз» збільшив освоєння капітальних інвестицій на 31,4%

Підприємства, які входять в структуру НАК «Нафтогаз Україна», в січні-квітні збільшили освоєння капітальних інвестицій на 31,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 374,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що в цілому підприємства, що належать до Міненерговугілля, в січні-квітні освоїли 2 млрд. 353,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 6,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз Україна", збільшили освоєння капітальних інвестицій на 34,7% порівняно з 2009 роком, - до 4 млрд. 885,2 млн. грн.

У цілому, підприємства, що належать до Міненерговугілля, в 2010 році освоїли 9 млрд. 807 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,7% більше, ніж за 2009 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понал 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.