НКРЕ переглянула тарифи енергозабезпечуючих компаній

Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула тарифи 42 енергозабезпечуючих компаній на передачу і постачання електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні.

Тарифи компаній переглянуті з урахуванням зростання середньої заробітної плати в середньому на 10% - до 3149 грн.

Крім того, тарифи енергопостачальних компаній “Житомиробленерго”, “AES Київобленерго” і “Прикарпаттяобленерго” були переглянуті також у зв`язку із збільшенням їх інвестиційних програм на 2011 рік.

За словами начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Ольги ОСАДЧОЇ, в середньому тарифи енергокомпаній були збільшені на 6%, проте для деяких компаній тарифи були знижені.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, востаннє НКРЕ переглядала тарифи всім обленерго у грудні 2010 року.