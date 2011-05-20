Учасник ринку вважає абсолютну відмову від централізованого теплопостачання «опальним» кроком

Президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ Сергій БУЛЬБАС вважає абсолютну відмову від централізованого теплопостачання в інтересах автономного опалення «опальним» кроком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації, про це заявив, коментуючи вчорашню ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА поширити досвід Закарпаття стосовно скасування централізованого теплопостачання на всю Україну.

«Пропозиція поширити досвід Закарпаття з переходу на автономну систему теплопостачання - опальний крок. Ми ризикуємо розвалити і втратити всю теплоенергетичної галузі», - сказав він.

С.БУЛЬБАС пояснив, що, роблячи подібні кроки, необхідно врахувати різні кліматичні умови регіонів, різний рівень навантаження на мережі і відсутність коштів.

«Впровадження "автономки" у столиці, наприклад, призведе до необхідності грунтовної переробки всієї газопостачальної схеми міста. По-перше, ні одна мережа низького тиску не пристосована до подібних навантажень. Навантаження і ТЕЦ, і теплоцентралей будуть переведені на ті, які знаходяться в межах міста, - будинкові, середнього і низького тиску. По-друге, це вимагає колосальних коштів, яких немає. Звідки на це брати кошти?» - заявив президент асоціації.

При цьому населення купує газ за зниженими цінами - 872 грн. за тисячу кубометрів, тоді як його вартість для підприємств ТКЕ - 1309 грн. «Слід чітко усвідомити, що, знищивши централізоване теплопостачання, населення вже не буде отримувати газ на пільгових умовах. До того ж, імовірніше за все, всі витрати на переоснащення систем, установку автономних систем також будуть закладатися в тариф для споживачів», - додав він.

На думку С.БУЛЬБАС, відмовляючись від централізованого опалення, «ми в черговий раз нехтуємо питаннями безпеки та екології».

«Наскільки «автономка» виявиться шкідливою для навколишнього середовища та небезпечною в експлуатації - нікого, схоже, не цікавить», - додав експерт.

Він також зазначив, що відмова від централізованого теплопостачання «поховає» можливість технологічного оновлення та залучення інвестицій в тепломережі.

«Для чого тоді ми шукаємо і вкладаємо інвестиції в існуючі потужності? Це буквально поховає мільйонні бюджети цільових програм того ж Мінрегіонбуду, перспективні плани реконструкцій із залученням інвестиційних коштів», - вважає С.БУЛЬБАС.

Нагадаємо, вчора В.ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив реалізовані на Закарпатті кроки у сфері енергозбереження, зокрема, відмова області з осені поточного року від централізованого теплопостачання. Глава держави вважає, що цей досвід області має бути поширений на всю країну.