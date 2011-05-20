Бензин в Україні за тиждень подорожчав на 0,4%

З 13 до 20 травня середні по Україні роздрібні ціни на бензин зросли на 0,2-0,9% (в середньому на 0,4%), а на дизельне пальне – не змінилися.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 до 20 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – зросли на 0,2% - з 9,45 грн./літр до 9,47 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 0,2% - з 9,85 грн./літр до 9,87 грн./літр; бензин А-95 – зросли на 0,9% - з 10,22 грн./літр до 10,31 грн./літр; дизельне пальне – збереглися на рівні 9,82 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія опікується професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.