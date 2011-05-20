ЄБРР надав компанії «Куб-Газ» 40 млн. доларів кредиту

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав газовидобувній компанії «Куб-Газ» кредит у розмірі 40 млн. дол. Про це сказано в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Кошти кредиту будуть використані для розробки родовищ газу і газового конденсату в Луганській області.

«Куб-Газ», який належить канадській нафтогазовій компанії Kulczyk Oil Ventures Inc, планує використовувати мобілізовані завдяки кредиту кошти на здійснення широкої програми буріння, модернізацію наявного і купівлю нового спеціалізованого обладнання.

Крім того, планується, що нові інвестиції допоможуть компанії «Куб-Газ» знизити споживання електроенергії до 10%, що становить близько 150,000 кВ щорічно. Кредит надається двома траншами - 23 і 17 млн. дол. відповідно.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), створений 61 країною і двома міжнародними організаціями, підтримує розвиток ринкових економік і демократій у країнах Центральної Європи та Центральної Азії. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україну. Станом на 30 квітня 2010 року, банк інвестував більше 6,2 млрд. євро (9,2 млрд. доларів США) шляхом реалізації 271 проекту.

Основними активами ТОВ «Куб-Газ» є чотири газоконденсатних ділянки, зосереджених у Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівска, Макіївська і Крутогорівська площі і Вергунське родовище. Згідно зі звітом компанії RPS Energy, розвідані та ймовірні запаси цих родовищ оцінювалися 424,7 млн. куб. м природного газу і 81 тис. бар. газоконденсату (в цілому - 2,6 млн. бар. н.е.).

70% акцій ТОВ «Куб-Газ» належить компанії Kulczyk Oil Ventures Inc (Канада), 30% - Gastek LLC (США).

Kulczyk Oil належить великому польському бізнесменові Яну КУЛЬЧИКУ. У середині липня 2010 року компанія опосередковано придбала за 45 млн. дол. у Gastek LLC (США) 70% акцій компанії «Куб-Газ». Безпосереднім власником 100% акцій «Куб-Газа» стала компанія Loon Ukraine, на 70% належить Kulczyk Oil, 30% належать Gastek LLC (Каліфорнія, США).

Портфель Kulczyk Oil Ventures, крім українських, включає і активи в Брунеї та Сирії.