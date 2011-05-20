НКРЕ переглянула інвестпрограми 4 обленерго

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула інвестиційні програми енергопостачальних компаній "Житомиробленерго", "AES-Київобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Севастопольенерго" на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН в комісії, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в четвер.

Зокрема, інвестпрограма "AES-Київобленерго" збільшена до 142,099 млн. грн. (тут і далі з ПДВ). При цьому враховано неосвоєні на виконання інвестпрограми-2010 кошти в розмірі 21,062 млн. грн. і 1,130 млн. грн. прибутку компанії цього року.

У свою чергу, інвестиційна програма "Житомиробленерго" зросла до 74,708 млн. грн. Інвестпрограма розширена за рахунок 7,382 млн. грн. неосвоєних коштів у 2010 році, і 2,5 млн. грн. прибутку компанії в поточному році.

Також збільшена інвестпрограма «Прикарпаттяобленерго» до 122,265 млн. грн., За рахунок 16,171 млн. грн. прибутку компанії цього року.

Інвестиційна програма "Севастопольенерго" збільшена до 28,593 млн. грн. виключно за рахунок невикористаних у 2010 році коштів в розмірі 1,328 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ в четвер переглянула тарифи 42 енергопостачальних компаній на передачу та постачання електроенергії.