Кабмін затвердив титул реконструкції ПС 330/110/10 кВ «Північна»

Кабінет Міністрів України затвердив титул розширення і реконструкції підстанції 330/110/10 кВ «Північна» загальною кошторисною вартістю 557,263 млн. грн.

Титул затверджено розпорядженням уряду від 18 травня №426-р.

Замовником будівництва безпосередньо лінії визначена НЕК «Укренерго». Генеральним підрядником – ПАТ «Укренергомонтаж»

Згідно з документом, реконструкцію підстанції планується здійснити в 2011-2013 рр. Проект фінансуватиметься за рахунок коштів Державного бюджету в розмірі 50,048 млн. грн. і тарифу НЕК «Укренерго» у розмірі 507,215 млн. грн.

Довідка УНІАН. Реконструкція ПС «Північна» є логічним продовженням проекту будівництва повітряної лінії (ПЛ) 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція Київська», метою якого є переспрямування надмірних потужностей західноукраїнських АЕС до центральної України, зокрема до Києва, який починає відчувати дефіцит електроенергії. «Північна» є однією з чотирьох підстанцій, які створюють так зване «Київське енергокільце 330 кВ».