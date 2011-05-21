Тимошенко: Росія під час газових переговорів чинила тиск на всю Україну

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що під час підписання газових угод з Росією тиск чинився не стільки на неї, скільки на Україну.

Про це вона сказала в ефірі програми "Шустер Live" на Першому національному телеканалі, відповідаючи на запитання російського політика Бориса НЄМЦОВА, присутнього у студії, чи тиснув на Ю.ТИМОШЕНКО голова уряду РФ Володимир ПУТІН під час підписання газових угод.

"Він тиснув на Україну. Всі знають, що тиск був шалений", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україну “дуже сильно принижували, коли говорили, що вона не транспортує газ до Європи, хоча транспортування здійснювалося”. "Тиск чинився на всю країну, на весь народ України", - сказала вона.

Як додала Ю.ТИМОШЕНКО, для ведення переговорів щодо укладення контрактів між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" про постачання газу в Україну не потрібні були директиви уряду.

"Директиви ніякого відношення до директив Кабінету міністрів не мають. Директиви прем`єр-міністра, які я згідно з Конституцією і регламентом, згідно з міжнародними Віденськими конвенціями, можу підписувати без голосування уряду, - це повноваження прем`єр-міністра, і я ними користалася у Москві на переговорах", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що сьогодні вартість російського газу для України формується на основі Харківських угод, підписаних командою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.