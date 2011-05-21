На "Фукусімі" стався масштабний витік радіоактивної води

Компанія-оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" TEPCO заявила про масштабний витік радіоактивної води, рівень радіації якої перевищує допустиму норму в 100 разів, повідомляє агентство Рейтер.

За даними TEPCO, витік, який виявили 11 травня, почався рано вранці напередодні і тривав близько 41 години. При цьому в море з резервуара третього енергоблоку станції вилилося, щонайменше, 250 кубометрів радіоактивної води з рівнем вмісту радіоактивних речовин близько 20 терабеккерелів.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолодження, і на об`єкті ввели режим НС. Згодом на декількох енергоблоках відбулися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу.

Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській та питній воді, а також у продуктах харчування.

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