Україна розпочала прокачування азербайджанської нафти

ВАТ «Укртранснафта» розпочала прокачування нафти марки «Azeri Light» нафтопроводом «Одеса-Броди» у проектному аверсному напрямку для західноукраїнських НПЗ, повідомляє Міністерство палива та енергетики. Днями до Одеси прибув танкер з 80 тис. тонн азербайджанської нафти, призначеної для переробки. Протягом травня 2011 року на ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірна, Івано-Франківська обл.) та ВАТ «НПК-Галичина» (Дрогобич, Львівської обл.) буде поставлено 60 тис. тонн та 20 тис. тонн нафти відповідно.

Постачання легкої нафти дозволить збільшити завантаження українських нафтотранспортних потужностей, зокрема, нафтопроводу «Одеса-Броди» та забезпечити безперебійну роботу НПЗ України.

Нагадаємо, що під час візиту у квітні 2011 року Президента України Віктора Януковича в Азербайджан було досягнуто домовленостей про постачання на територію України азербайджанської нафти.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко відзначив, що постачання азербайджанської нафти сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави та забезпечить завантаження вітчизняних нафтопроводів.

«Ми активно реалізуємо політику, спрямовану на виконання затвердженої Урядом Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року та використовуємо вітчизняні транзитні потужності. Все це сприяє зміцненню енергобезпеки країни та наповненню бюджету від використання її транзитних можливостей, у даному випадку нафтопроводу «Одеса-Броди». Це ще раз підтверджує значний потенціал України в реалізації Євро-Азіатського транспортного коридору», - наголосив Юрій Бойко.

У січні 2011 року у Давосі міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко та його азербайджанський колега Натік Алієв підписали Угоду між урядами України та Азербайджану про заходи з розвитку співробітництва у сфері транспортування нафти територією України.