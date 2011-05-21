НКРЕ 26 травня розгляне питання видачі Regal Petroleum ліцензії на постачання газу

Національна комісія регулювання електроенергетики на черговому засіданні 26 травня планує розглянути питання видачі дочірній компанії Regal Petroleum (Великобританія) - Товариству з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» - ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Про це УНІАН повідомили в комісії.

Представник регулятора уточнив, що ліцензійний обсяг постачань газу для компанії планують затвердити на рівні 240 млн. куб. м на рік. Ліцензія буде видана компанії вперше. Українська "дочка" планує здійснювати поставки газу, що належить материнській компанії.

Довідка УНІАН. Основними нафтогазовими активами Regal Petroleum є Мехедівсько-Голотовщинське і Свиридівське газоконденсатні родовища (обидва - Полтавська обл.). У 2009 році компанія скоротила чистий збиток в 5,2 разу - до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% - до 19,87 млн. дол. Regal Petroleum через проблеми з регулятивними органами призупинила видобуток вуглеводнів в Україні.

У березні власники 54,97% акцій Regal дали згоду на продаж своїх пакетів компанії Energees Management Ltd (Кіпр), що входить до групи "Смарт-холдинг" російського бізнесмена Вадима НОВИНСЬКОГО.