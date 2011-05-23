Нафтогаз і турецька ТРАО налаштовані спільно вивчати вуглеводні ресурси Чорного моря

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Турецька державна нафтова компанія ТРАО обговорили питання спільного вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України», 17-20 травня в м. Києві відбулося Перше засідання Робочої групи експертів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Турецької державної нафтової компанії ТРАО. У засіданні взяли участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і заступник генерального директора компанії ТРАО Бесим ШИШМАН.

Експерти обох компаній обговорили ряд питань щодо спільного вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря і домовилися про підписання найближчим часом угод про конфіденційність і співпрацю.

Зокрема, сторони розглянули можливість спільної реалізації проектів з пошуково-розвідувальних робіт і видобування вуглеводнів на глибоководному шельфі Чорного моря відповідно до енергетичної стратегії і законодавства обох країн, а також проектування і будівництва на території Турецької Республіки підземних сховищ природного газу і поставки зрідженого природного газу в Україну.

Також у повідомленні зазначається, що засідання Робочої групи відбулося на виконання домовленостей, досягнутих під час Третього засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики (м. Анкара, 10-11 березня 2011 р.), а також положень Меморандуму про співпрацю між НАК «Нафтогаз України» і ТРАО.

Довідка УНІАН. Площа українського сектору шельфу Чорного і Азовського морів становить 133,7 тис. кв. км. Він входить до Альпійсько-Гімалайського ерогенного поясу, в якому розташовані найбільші нафтогазоносні регіони Ірану, Іраку, Азербайджану, Північного Прикавказзя і Румунія. Прогнозні ресурси регіону – понад 1,5 млрд. тонн умовного палива в газовому еквіваленті.

В Україні єдиним підприємством, яке займається видобуванням нафти, газу і газового конденсату на шельфі Чорного і Азовського морів, є ДАТ «Чорноморнафтогаз» спільно з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». На сьогодні в акваторії Чорного і Азовського морів сейсморозвідкою виявлено 109 структур.

Через різні причини геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного і Азовського морів дотепер виконувалися в обмежених обсягах, унаслідок чого ступінь освоєння ресурсів залишається дуже низьким – близько 4%.