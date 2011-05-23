«Нафтогаз» визначився з оцінювачем своїх родовищ

НАК «Нафтогаз Україна» вибрала Чернігівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту для аудиту в 2011 році запасів вуглеводневих родовищ.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір між сторонами мав бути укладений до 18 червня.

Вартість акцептованої пропозиції інституту становить 5,2 млн. грн. (з ПДВ).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Український державний геологорозвідувальний інститут представлений головним відділенням у Києві і п`ятьма регіональними відділеннями у Львові, Чернігові, Сімферополі, Полтаві і Дніпропетровську. Штат інституту налічує 1,22 тис. співробітників.

Організація надає широкий спектр послуг у сферах вивчення і роботи на родовищах нафти і газу, твердих корисних копалини.