Україна має намір освоювати Новокостянтинівську уранову копальню без участі РФ – Росатом

Україна має намір самостійно освоювати Новокостянтинівське родовище уранових руд без участі інвестицій з боку Російської Федерації.

Про це в інтерв`ю «Українській правді» заявив голова Росатома Сергій КИРІЄНКО, з посиланням на підсумки переговорів, які велися з Міністерством енергетики і вугільної промисловості в контексті планів спільного будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

За його словами, обговорення такого формату співпраці сторонами велося з 2008 року. При цьому, за словами голови Росатома, російська сторона пропонувала Україні замість участі в проекті кошти для викупу частки в одному з російських заводів із збагачення урану.

«Востаннє до цих переговорів ми поверталися десь півтора роки тому. На жаль, ми не побачили інтересу з боку українських партнерів. Їх позиція звучала так: "Дякуємо, ми самі можемо освоїти це родовище, нам іноземні партнери не потрібні". Ну, не потрібні, то не потрібні», - сказав голова Росатома.

У зв`язку з цим, повідомив С.КИРІЄНКО, російські паливні компанії вирішили придбати великі уранові родовища в Казахстані, Австралії, Африці й Америці.

«Сьогодні нам належить 20% американських запасів природного урану. У нас є родовище в Австралії, і нещодавно ми закрили велику операцію з придбання запасів у Танзанії. Чесно кажучи, свою потребу в урані ми забезпечили», - сказав голова Росамтома.

Водночас, С.КИРІЄНКО не виключив, що питання спільного освоєння Новокостянтинівського родовища може обговорюватися й далі, але не буде для російської сторони «обов`язковим».

«Необхідності в тому, аби ми самі нагадували про Новокостянтинівське родовище, вже немає. Якщо це буде взаємно цікаво, в наші плани це ще можна вбудувати. Але обов`язковим для нас проект точно не є», - підсумував голова Росатома.

Довідка УНІАН. Будівництво підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд було почато ще в 1984 році, але згодом у зв`язку з планами конверсії оборонних галузей промисловості будівництво було законсервоване, а з 1989 року припинено й фінансування. До моменту відновлення будівництва родовище було розкрите трьома стволами, два з яких на горизонті 300 м було збито між собою горизонтальними гірською виробкою і готові до ведення гірничих робіт з підготовки до видобутку.

У червні 2000 року Кабмін розпорядженням №256-р затвердив проект добудови підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд. Згідно з документом, проектна потужність об`єкту з видобутку урану становитиме 1,5 тис. тонн, з виробництва концентрату – 500 тонн на рік. Загальна вартість об`єкту в цінах 1997 року оцінювалася в 1 млрд. 619,6 млн. грн. (близько 870 млн. дол.). Проектом передбачалося введення підприємства в експлуатацію і видача першої руди на п`ятий рік будівництва й досягнення проектної потужності на десятий рік з початку будівництва.

Нині Новокостянтинівська копальня перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води), але держпідприємство не має фінансового ресурсу для його масштабного освоєння.