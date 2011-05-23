Уряд і суд повинні захистити українських виробників нафтопродуктів - експерт

Витискування українських нафтопереробників з ринку є частиною стратегії Росії з підйому своєї нафтопереробки і знищення української.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO (Київ) Олександр СІРЕНКО.

«І ми вже бачимо перші результати цієї стратегії - половину видобутої в Росії нафти Росія переробляє на своїх ж НПЗ, знижуючи експорт сировини. У результаті російські і білоруські НПЗ заробляють набагато більше, ніж українські, і можуть дозволити собі демпінгувати для завоювання ринку», - зазначив експерт.

При цьому він додав, що «те, що відбувається сьогодні з нашими заводами, а саме рекордне зниження обсягів переробки, - це результат того, що в імпортерів є переваги в порівнянні з нашими виробниками, яких державі потрібно було захистити».

«Кожна держава дбає про галузі економіки, які працюють у цій країні. Про нафтопереробку п`ять років ніхто не турбувався. У результаті імпортери отримали більш вигідні умови, тому у нас працюють лише два з шести заводів. Як не сумно, ми просто знищили свою переробку», - заявив О.СІРЕНКО.

Експерт нагадав, що 17 лютого своїм визначенням Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів». Асоціація вимагає скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі про початок спеціального розслідування щодо зростання імпорту нафтопродуктів в Україні.

«Суд повинен захистити українських виробників нафтопродуктів, багатотисячні колективи НПЗ від спроби домогтися їх зупинки та масштабної кампанії з їх повного знищення. В іншому випадку в державі почнеться повний безлад на нафторинку - про стабільність можна буде забути », - додав О.СІРЕНКО.

Нагадаємо, 24 січня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україні, результатом якого може стати введення мит на паливо.