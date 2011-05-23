За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 1,1%

З 16 по 23 травня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1 - 1,9% (у середньому на 1,1%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 16 по 23 травня 2011 середні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 1,9%, або на 230 грн. / тонна, - до 11 770 грн. / тонна; на бензин А-92 - знизилися на 0,6%, або 70 грн. / тонна, - до 12 350 грн. / тонна; на бензин А-95 - знизилися на 0,1%, або 10 грн. / тонна, - до 12 830 грн. / тонна; на дизельне пальне - знизилися на 1,6%, або 160 грн. / тонна, - до 10 020 грн. / тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95 »створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.