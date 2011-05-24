Третій енергоблок Південно-Української АЕС підключено до енергомережі

22 травня о 14 год. 27 хв. після проведення планового ремонту третій енергоблок Південно-Української АЕС підключено до енергосистеми України.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що при перехідних процесах підключення енергоблоку порушень умов і меж безпечної експлуатації не було.

Устаткування другого енергоблоку працює без зауважень в заданому режимі.

На першому енергоблоці триває планово-запобіжний ремонт.

Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які замірялися до пуску атомної станції, і на 23 травня становить 09,4 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і високоманеврену Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (і експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3)

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням більш як 5 млн. чоловік.