«Укргазвидобування» розпочало впровадження технології закачування азоту на родовищах

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», розпочала впровадження технології закачування азоту замість природного газу на виснажених газоконденсатних родовищах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що до кінця поточного року компанія планує встановити дві азотні установки на Тимофіївському і Куличихинському родовищах (Полтавська обл.).

«Це перший подібний проект в Україні», – зазначається у повідомленні.

Компанія відзначає, що сьогодні на виснажених газоконденсатних родовищах «Укргазвидобування» застосовується технологія сайклинг-процесу, який передбачає закачування у пласти сухого газу для підтримки пластових тисків, необхідних для видобування газового конденсату. Перехід на технологію закачування азоту дасть можливість вивільнити значні об`єми природного газу.

За підрахунками фахівців ДК «Укргазвидобування», запровадження нової технології на Тимофіївському і Куличихинському родовищах забезпечить додатковий видобуток близько 130 млн. куб. м газу на рік.

Як повідомлялося, к 2011 році «Укргазвидобування» планує збільшити видобуток природного газу на 1,2% порівняно з 2010 роком - до 15 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - це найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».