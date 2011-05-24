«Укртрансгаз» скоригував терміни ремонтних робіт на ГТС

ДК «Укртрансгаз» скоригувала терміни проведення і види ремонтних робіт на газотранспортній системі (ГТС) за Балканським напрямом у 2011 році, а також узгодила пропозиції з приводу термінів ремонтів у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ці та інші питання делегація «Укртрансгаза» обговорювала зі своїми колегами з ВАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром експорт» (Російська Федерація), АТ «Молдовагаз» (Молдова), ЕАД «Булгартрансгаз» (Болгарія), АТ «ГА-МА» (Македонія), АТ «Боташ» (Туреччина), АТ «ДЕСФА» (Греція) та іншими на 19-й диспетчерській нараді, що відбулася в Кишиневі (Молдова) 17-21 травня.

Учасники наради відзначили, що в 2010 році транзит газу до країн Балканського регіону і Туреччини працював безперебійно і надійно, забезпечуючи споживачів заявленими обсягами природного газу.

Крім того, як відзначили представники «Газпрому» і «Газпром експорту», в Балканському напрямі за 4 місяці 2011 року значно зріс відбір газу споживачами - на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така динаміка зберігається і впродовж травня.

За словами директора Об`єднаного диспетчерського управління (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» Андрія ДАЦЮКА, представники всіх компаній, що беруть участь в транзиті російського газу за Балканським напрямом, проінформували учасників наради про технічний стан транзитної системи в межах своїх зон відповідальності, про плани щодо її розширення і реконструкції, а також про стан диспетчерської взаємодії та підсумки виконання рішень попередньої наради. За підсумками диспетчерської наради підписано відповідний протокол.

«Систематична синхронізація ремонтний-профілактичних робіт дозволяє максимально зменшити можливі збитки від простою потужностей, як видобувних, так і транспортних, а також забезпечити отримання природного газу споживачами в повному обсягу. А унікальність нашої системи дозволяє одночасно транспортувати газ, закачувати в підземні сховища і проводити ремонтно-профілактичні роботи», - зазначив А.ДАЦЮК.

Так, станом на 21 травня в підземні сховища газу (ПСГ) з початку сезону закачування закачано близько 2,7 млрд. куб. м. газу.

Компанія своєчасно і в повному обсягу цзгоджує плани проведення профілактичних і ремонтних робіт на ГТС. Так, нагадаємо, ОДУ ДК «Укртрансгаз» під час диспетчерської наради компаній - транзитерів природного газу до країн Південно-Західної Європи, що відбулася з 11 по 14 квітня в Абано Термі (Італія), узгодило з європейськими партнерами проведення профілактичних і ремонтних робіт на ГТС за Ужгородським напрямом у 2011 році.

Довідка УНІАН. Питання узгодження обсягів і термінів проведення ремонтних робіт на національних транзитних газотранспортних системах у диспетчерських відносинах займають особливе місце.

Кожна з країн-учасниць збирає дані про необхідність виконання ремонтних робіт на своїй ГТС: терміни виконання, максимальна продуктивність системи тощо. Після цього на основі наданих проектів розробляється єдиний синхронізований план-графік планово-профілактичних ремонтних робіт (ППР) по всій інтегрованій газотранспортній системі Європи.

План-графік розглядається і узгоджується на спеціальних диспетчерських нарадах, щоб у газотранспортних компаній була можливість провести підготовчі заходи до ремонтів.