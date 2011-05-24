«Укргазвидобування» реалізувала на аукціоні 16,5 тис. тонн нафтопродуктів

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», 24 травня на аукціоні № 8НП на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 16,466 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні: бензин А-76 - 6,05 тис. тонн за середньою ціною 11 538,09 грн. / тонна (стартова ціна 11 285,00 грн. / тонна); бензин А-92 - 4, 68 тис. тонн за середньою ціною 11 808,97 грн. / тонна (стартова ціна 1911 510,00 грн. / тонна); дизельне пальне - 3,72 тис. тонн за середньою ціною 9 558,23 грн. / тонна (стартова ціна 9 935,00 грн. / тонна).

Також компанія реалізувала на аукціоні 1,44 тис. тонн мазуту М-100 за середньою ціною 5 300,00 грн. / тонна (при стартовій 5 400,00 грн. / тонна), а також 0,36 тис. тонн уайт-спіриту по 10 460,00 грн. / тонна (10 460,00 грн. / тонна) і ін

Як повідомляв УНІАН, 12 травня на аукціоні № 7НП на ТБПНБ «Укргазвидобування» реалізувала 16,43 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% від загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, скрапленого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.