Росія погодилася на зміну газової формули?

Переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і керівника ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА з газового питання, що розпочалися вчора в Києві, ще не завершені, і офіційних результатів поки що немає.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Переговори ще тривають, і офіційних результатів поки що немає», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи можна чекати за результатами переговорів згоди Росії замінити у формулі утворення ціни на газ вартість газойлю на вартість вугілля, С.КУПРІЯНОВ сказав, що Україна зробила таку пропозицію, проте остаточний результат буде після закінчення переговорів.

У свою чергу прес-секретар міністра палива й енергетики Олександр КОЛОДІЙ повідомив УНІАН, що результатів переговорів можна очікувати 25 травня.

Водночас видання «Фокус» повідомило з посиланням на джерело, близьке до Мінпаливенерго, що О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО домовилися про зміну формули ціни на газ для України.

«Принципову згоду Росії одержано. Деталі поки що розповісти не можу», - відзначило джерело. За його словами, Росія погодилася на те, аби у формулі як базова ціна використовувалася ціна вугілля, а не газойлю.