До травня 2012 ціна нафти досягне 130 дол. - Goldman Sachs

Один з найбільших банків США Goldman Sachs переглянув у сторону підвищення прогноз збільшення цін на нафту в середньостроковій перспективі. Згідно з опублікованими сьогодні оцінками, до кінця серпня цього року ціна бареля досягне 115 дол., 120 дол. до листопада 2011 р і 130 дол. до травня 2012 р.

Як відзначає ІТАР-ТАРС, розрахунки зроблені для нафти сорту Brent, що котирується на Лондонській нафтовій біржі.

"Хоча на товарних ринках продовжує зберігатися загроза зниження цін на нафту у зв`язку з уповільненням темпів зростання світової економіки, проте, згідно з нашими оцінками, до 2012 року співвідношення попиту і пропозиції на нафту досягне критичних рівнів, що призведе до значного зростання цін, - наголошують у дослідженні. - Події на Близькому Сході та Північній Африці продовжать у довгостроковій перспективі впливати на нафтовий ринок, що також буде сприяти подорожчанню нафти".

Одночасно фахівці Goldman Sachs відзначають, що до початку 2012 р країни ОПЕК практично втратять резервні потужності видобутку нафти, оскільки вони будуть задіяні для заповнення зменшених поставок з Лівії.