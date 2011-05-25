Польща перебуває в активній фазі вивчення добудови Одеса-Броди до Гданська - Гончарук

Польща перебуває в активній фазі вивчення можливості добудови нафтопроводу Одеса-Броди до Гданська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник Президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, це питання обговорюватиметься на двосторонній зустрічі президентів обох країн. «Наскільки я знаю, польська сторона зараз знаходиться в активній фазі технічної оцінки і при позитивній технічній оцінці, зрозуміло знаходження тих коштів, які необхідні для добудови невистачаючого для возз’єднання нашого нафтогону з нафтогоном Республіки Польща для того, щоб качати нафту на Гданськ», - сказав він.

На уточнююче запитання, чиї це можуть бути кошти, А.ГОНЧАРУК відповів: «Будь-які гроші нормального походження чи то з Варшави, чи то, наприклад, з Брюсселю, вони вітаються».

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла всередині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» довжиною 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), був введений в експлуатацію в 2001 році. Хоча спочатку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсному режимі (в напрямку терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.

ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса–Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.