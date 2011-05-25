«Газпром» не конкретизує підсумки зустрічі Міллера з керівництвом України

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» не конкретизує підсумки зустрічі глави ВАТ Олексія МІЛЛЕРА з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

У повідомленні управління інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що «сторони обговорили тенденції, що складаються на російському та зарубіжних ринках газу, чинники, що впливають на них, а також питання перспективної співпраці у газовій сфері».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Києві пройшли переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Ю.БОЙКА і глави ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕРА з газового питання.

24 травня увечері в коментарі УНІАН офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори ще не завершено і офіційних результатів немає.

Відповідаючи на запитання, чи можна чекати за наслідками переговорів згоди Росії замінити у формулі утворення ціни на газ вартість газойля на вартість вугілля, С.КУПРІЯНОВ сказав, що Україна зробила таку пропозицію, проте остаточний результат буде після закінчення переговорів.

У свою чергу прес-секретар міністра палива і енергетики України Олександр КОЛОДІЙ 24 травня повідомив УНІАН, що результатів переговорів можна очікувати 25 травня.