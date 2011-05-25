Планові обсяги газу виділяють підприємствам ТКЕ залежно від рівня розрахунків – «Газ України»

ДК «Газ України» з метою забезпечення повних розрахунків за спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 років природний газ надіслала листи керівництву місцевих органів влади й підприємств ТКЕ-боржників із вимогою забезпечити розрахунки за природний газ відповідно до затверджених керівництвом місцевих органів влади графіків погашення заборгованості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що згідно з даними оперативного моніторингу, багато підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) порушують графік погашення заборгованості перед ДК «Газ України» за використаний енергоресурс. ДК «Газ України» зазначає, що питання виділення підприємствам ТКЕ планових обсягів природного газу для виробництва гарячої води в міжопалювальний період вирішуватиметься відповідно до виконання підприємствами ТКЕ-боржниками графіків погашення заборгованості й поточними розрахунками за газ.

Станом на 23.05.11 р. заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий із початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 01.10.10), становить 5,7 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ - 59%.

Найбільшу заборгованість (із 01.10.10) накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,036 млрд. грн.), Дніпропетровської (801 млн. грн.), Харківської (772 млн. грн.), Луганської (323 млн. грн.), Одеської (281 млн. грн.), Запорізької (251 млн. грн.), Львівської (205 млн. грн.), Київської (195 млн. грн.), Полтавської (171 млн. грн.), Житомирської (128 млн. грн.) областей, а також АР Крим (261 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. перевищує 1,86 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 71%).

Найнижчий рівень розрахунків – у підприємств ТКЕ Закарпаття (31%), АР Крим (44%), м. Севастополь (44%), Донецької (48%), Луганської (52%), Кіровоградської (53%), Івано-Франківської (по 54%), Житомирської, Волинської (по 55%), Харківської та Дніпропетровської (по 56%) областей.

У разі невиконання підприємствами ТКЕ-боржниками наданих гарантій і відсутності повної оплати за спожитий природний газ, ДК «Газ України», відповідно до законодавства, не матиме підстав для подальших поставок газу й буде вимушена вжити відповідні заходи щодо стягнення заборгованості в судовому порядку.

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ і підготовки до нового опалювального сезону 2011-2012 рр.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставки природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання й забезпечення гарячою водою в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.