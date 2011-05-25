ДТЕК вийшла на нафтогазовий ринок

ДТЕК (м. Донецьк) створила компанію "ДТЕК-Нафтогаз".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО на прес-конференції.

"Ми ухвалили стратегічне рішення, що ми будемо гравцем у нафтогазовому секторі", - сказав він.

За словами директора з розвитку бізнесу ДТЕК Германа АЙНБІНДЕРА, компанія створена у травні 2011 р.

Планується, що "ДТЕК-Нафтогаз" братиме участь у видобуванні вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів у рамках раніше створеної компанії Vanco Prykerchenska Ltd (Британські Віргінські острови).

Компанія також здійснюватиме видобування сланцевого газу і газу (метану) на вугільних родовищах.

Довідка УНІАН. ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management (Донецьк).

Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюжок з видобування і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

До вугільного сегменту ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», у якій ДТЕК володіє 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК належить 24,9% акцій.

ТОВ «Сервіс-інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля», асоційована компанія ПАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію.

Консолідований дохід ДТЕК у 2010 році становив 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистий прибуток — 359 млн. дол.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.