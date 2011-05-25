ДТЕК сподівається поновити експорт електроенергії до Білорусі

Група компаній ДТЕК сподівається поновити експортні поставки електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО.

"Я сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому можна буде говорити про відновлення експорту до Білорусі", - сказав він.

Гендиректор нагадав, що з 1 травня ДТЕК припинив експорт електроенергії до Білорусі.

За словами М.ТИМЧЕНКА, білоруська сторона має півторамісячну заборгованість за поставлену електрику, сума якої становить десятки мільйонів доларів.

Він висловив сподівання, що поставки електроенергії до Білорусі поновляться після розв’язання питання про оплату за електроенергію.

М.ТИМЧЕНКО повідомив, що зараз компанія продовжує відповідні переговори з білоруською стороною, яка також виступить транзитером електроенергії до Прибалтики.

З 1 квітня 2011 року енергозбутова "донька" ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд» почала здійснювати комерційні поставки електроенергії до Молдови.

Довідка УНІАН. ДТЕК керує енергетичними активами System Capital Management (Донецьк).

Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюг з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

До вугільного сегменту ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (яке об`єднує десять шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлено ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», у якій ДТЕК володіє 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК належить 24,9% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕС-ЕнергоВугілля», асоційована компанія ПАТ «Донецкобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію.

Консолідований дохід ДТЕК у 2010 році становив 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистий прибуток — 359 млн. дол.

100% акцій SCM належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.