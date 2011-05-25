Відсутність у РФ домовленості з Туреччиною не порушує графік "Південного потоку" - Шматко

Відсутність домовленостей із Туреччиною щодо проекту будівництва газопроводу "Південний потік" не впливає на графік його реалізації. Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні в Брюсселі заявив журналістам міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО після презентації проекту "Південний потік".

"Відсутність домовленостей із Туреччиною - це нічого страшного. Турецька сторона запитує додаткову інформацію, ми її надаємо. На графік це обмежувального впливу не має", - сказав С.ШМАТКО.

Нагадаємо, 14 травня 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не відбулося.

Як повідомив 23 травня виконавчий директор проекту Марсел КРАМЕР, відсутність на даний момент дозволу з боку Туреччини про прокладання труби через свою територію не перешкодить почати перші поставки газу в 2015 році

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня цього року міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявляв, що Україна веде «напружену дискусію» з Росією про проект газопроводу «Південний потік», який «шкідливий нашій країні».

Міністр зазначив, що газопровід «Південний потік» - «це політичний проект наших російських партнерів, які хочуть створити надлишок транзитних потужностей, що вони зробили спочатку по нафті, тепер по газу».

При цьому Ю.БОЙКО підкреслив: «Нам це однозначно невигідно».

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.