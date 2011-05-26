РФ пропонує ЄС виключити будівництво нових газопроводів із третього енергопакета

Росія пропонує Європейському Союзу міжурядовою угодою виключити нові транскордонні газопроводи з регулювання в рамках третього енергопакета.

Як повідомляє РІА «Новости», про це у середу в Брюсселі заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО після презентації проекту газопроводу «Південний потік».

"Ми обговорили третій енергопакет, для нас було дуже важливо, що міжурядова угода може зробити особливим регулювання нових газопроводів на базі вже чинного законодавства. Ми хочемо протягом трьох-чотирьох місяців ці переговори провести", - сказав С.ШМАТКО.

Він пояснив, що проект міжурядової угоди був переданий Єврокомісії й у ньому міститься пропозиція вважати нові транскордонні газопроводи продовженням існуючих російських газотранспортних потужностей, що виведе їх з-під дії регулювання в рамках третього енергопакета.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу та електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не лише до європейських компаній, але й до фірм із третіх країн, що працюють у ЄС. У "Третьому енергетичному пакеті" зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку й транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

Третій енергопакет діє з 3 березня цього року і його імплементація продовжується в національні законодавства.

«Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Орієнтовний початок поставок – 2015 рік.