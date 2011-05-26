Газові переговори поки що безрезультатні

Результатів на переговорах із зміни умов контракту на постачання російського газу до України поки що не досягнуто.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Поки що результатів немає», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві пройшли переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА. Увечері в коментарі УНІАН С.КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори ще не завершено й офіційних результатів немає.

Відповідаючи на питання, чи можна очікувати за результатами переговорів згоди Росії замінити у формулі утворення ціни на газ вартість газойлю на вартість вугілля, С.КУПРІЯНОВ сказав, що Україна зробила таку пропозицію, але остаточний результат буде після завершення переговорів.

Нагадаємо, на зустрічі з О.Міллером Порезидент Віктор Янукович вкотре наголосив: підписана в 2009 році газова угода «є некоректною по відношенню до Україні». «Звичайно, викликає питання і базова ціна, і сама формула. Та формула, яка застосовується в Європі, для України абсолютно не підходить», – підкреслив Президент.

Безперечно, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, ціна на газ для нашої держави, порівняно з країнами Європи, має бути значно нижчою – враховуючи зокрема меншу відстань між Україною та Росією й підписані торік харківські угоди.