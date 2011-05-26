Газові переговори з Україною поки що не досягли результатів - Купріянов

Результатів на переговорах із зміни умов контракту на постачання російського газу до України поки що не досягнуто.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Поки що результатів немає», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві пройшли переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА. Увечері в коментарі УНІАН С.КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори ще не завершено й офіційних результатів немає.

Відповідаючи на питання, чи можна очікувати за результатами переговорів згоди Росії замінити у формулі утворення ціни на газ вартість газойлю на вартість вугілля, С.КУПРІЯНОВ сказав, що Україна зробила таку пропозицію, але остаточний результат буде після завершення переговорів.

У свою чергу, прес-секретар міністра палива й енергетики України Олександр КОЛОДІЙ повідомив, що результатів переговорів можна очікувати 25 травня.