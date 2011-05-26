Shell оскаржила в суді рішення АМКУ щодо штрафу в 25 млн. грн.

ТОВ «Альянс Холдинг» (оператор мережі АЗС Shell в Україні) 20 травня оскаржило в Господарському суді Києва рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 22 березня через відсутність об`єктивних доказів порушення компанією законодавства про економічну конкуренцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що в рішенні АМКУ ТОВ «Альянс Ходинг» було пред`явлено звинувачення в здійсненні антиконкурентних узгоджених дій з підвищення роздрібних цін на високооктановий бензин наприкінці грудня 2010 р. – початку січні 2011 р. спільно з деякими іншими операторами ринку.

Компанія відзначає, що ціноутворення в мережі АЗС Shell впродовж дослідженого АМКУ періоду було результатом законної господарської діяльності компанії, за якої роздрібні ціни на нафтопродукти коригуються залежно від наявності об`єктивних на те причин.

Крім того, вихід за рамки рекомендованого «цінового коридору», розрахованого експертно-аналітичною групою при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, не є порушенням законодавства, оскільки цей коридор має винятково рекомендаційний характер і суб`єкти господарювання не зобов`язані дотримуватися цих рекомендацій при встановленні роздрібних цін на нафтопродукти у своїх мережах АЗС.

На даний момент роздрібна ціна на нафтопродукти в Україні не є регульованою державою, а отже, роздрібні мережі самі встановлюють її виходячи з таких об`єктивних чинників, як господарські витрати, рівень сплачуваних обов`язкових платежів (податків), конкурентоспроможність і якість товару і сервісу на АЗС тощо.

«Компанія «Шелл» у своїй діяльності дотримується принципів вільної і добросовісної конкуренції і дотримання вимог конкурентного законодавства. Компанія встановлює роздрібні ціни на своїх АЗС самостійно, без узгодження з іншими учасниками ринку. Компанія формує цінову політику на своїх АЗС за стандартною процедурою з уніфікованою методикою з урахуванням різних чинників, зокрема інвестицій у гарантії якості пального, ринкової кон`юнктури, тенденцій ціноутворення в Україні і в світі, маркетингових міркувань та інших особливостей, що залежать від структури бізнесу і підходів до ведення діяльності», - відзначив генеральний директор компанії з експлуатації мережі АЗС Shell на території України (ТОВ «Альянс Холдинг») Урс ШАУБ.

Нагадаємо, 22 березня ц.р. АМКУ наклав на мережі автозаправних станцій «Континент Нафтотрейд» (ТМ WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) і ПП «ОККО Нафтопродукт» (ОККО) штраф у розмірі 1% виручки. Штраф для мережі WOG становив близько 93 млн. грн., ОККО – близько 32 млн. грн. і Shell – близько 25 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія Shell – один зі світових лідерів в енергетичній і нафтохімічній сфері. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 90 тисяч людей.

У 2006 році була створена компанія з експлуатації мережі АЗС під брендом Shell в Україні. Нині мережа АЗС Shell налічує 166 станцій у 21 області України. У 2007 році Shell стала першою компанією, яка запропонувала українським автомобілістам преміальне пальне.