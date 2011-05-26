На Запорізькій АЕС відбулося протиаварійне тренування

У відокремленому підрозділі «Запорізька АЕС» 25-26 травня були проведені позапланові спільні з дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом» загальностанційні протиаварійні тренування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що тема тренування: «Умовна комунальна аварія на ЗАЕС унаслідок надзвичайної геологічної і гідрологічної ситуації в районі розміщення ЗАЕС».

У тренуванні брали участь штаб керівника аварійними роботами на майданчику (КАРМ) ЗАЕС, група інженерної підтримки і персонал аварійних груп і бригад ВП ЗАЕС, представники комісії з НС ДП НАЕК «Енергоатом», Запорізької облдержадміністрації, міськвиконкому м. Енергодар, штабів КАРМ і груп інженерної підтримки ВП РАЕС, ПУАЕС, ХАЕС, співробітники ВП «Аварійно-технічний центр» і «Атомремонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом», диспетчерські служби, відповідні кризові структури і представники державної інспекції ядерного і радіаційного регулювання України, а також представники сторонніх організацій, зацікавлених міністерств і відомств.

За способом проведення це комбіноване тренування, в якому одночасно застосовувалися наступні методи тренування: з умовним і реальним застосуванням засобів аварійного реагування і відпрацюванням дій на проммайданчику ЗАЕС і за її межами; за допомогою повномасштабного тренажера; за схемами.

Тренування проходило у внутрішньому кризовому центрі Запорізької АЕС і на енергоблоці №6, який на даний час знаходиться у плановому ремонті. Будь-які реальні операції з устаткуванням на діючих енергоблоках, механізмах і арматурі не проводилися, і всі дії персоналу, зайнятого у тренуванні, були умовними.

У ході тренування учасники відпрацювали питання виявлення і класифікації аварії, сповіщення керівництва і персоналу ВП ЗАЕС, введення в дію «Аварійного плану ВП ЗАЕС», активізації внутрішнього кризового центру ВП ЗАЕС, проведення радіаційної розвідки і установки санітарних шлюзів, оцінки і прогнозування шляхів протікання аварії і її наслідків, прогнозування доз опромінювання населення у зоні спостереження, надання рекомендацій територіальним і місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо контрзаходів із захисту населення, проведення повної евакуації персоналу ЗАЕС до м. Енергодара, повної евакуації жителів м. Енергодар, організації зв`язку з громадськістю і ЗМІ.

Як зазначив генеральний директор ВП ЗАЕС В‘ячеслав ТИЩЕНКО, такі тренування проводяться на ЗАЕС регулярно. «Їх метою є підтримка і підвищення рівня аварійної готовності і реагування, вдосконалення робіт із запобігання і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у ВП ЗАЕС. Сьогоднішнє тренування продемонструвало готовність і уміння персоналу Запорізької атомної електростанції управляти процесами ліквідації аварії і її наслідків», - сказав він.

У рамках проведення тренування співробітники ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» і МНС представили учасникам тренування і журналістам регіональних і центральних ЗМІ аварійно-рятувальну техніку і продемонстрували її можливості при ліквідації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій.