Єврокомісія: пріоритетом залишається «Набукко»

Брюссель. Проект газопроводу «Набукко» залишається пріоритетним для Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР, коментуючи інформацію, поширену російськими ЗМІ про те, що Єврокомісія підтримує «Південний потік».

«Я б хотіла сказати, що наша позиція не змінилася», - сказала вона.

За словами М.ХОЛЗНЕР, Єврокомісія підтримує всі трубопроводи, що пропонують додаткові маршрути транспортування вуглеводнів до ЄС.

«Але пріоритетом Комісії залишається «Набукко», - зазначила М. ХОЛЗНЕР.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній прес-конференції з президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ сказав, що Росія сподівається, що проект «Південний потік» одержить в Європі статус пріоритетного.

Довідка УНІАН. Проект «Набукко» передбачає будівництво газопроводу протяжністю 3300 кілометрів для доставки газу з Центральної Азії до Європи через Азербайджан і Туреччину.

Вартість проекту оцінюється в 7,9 млрд. євро. Передбачається, що в будівництві газопроводу візьмуть участь австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz, болгарська Bulgargaz, турецька BOTAS і німецька RWE.

Консорціум сподівається, що проект може бути реалізовано вже в 2014 році.

Потенційна потужність газопроводу – 31 млрд. кубометрів газу на рік.

«Південний потік» - система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної й Центральної Європи.