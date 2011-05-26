Україна зацікавлена співпрацювати з Японією у сфері енергозбереження

Україна зацікавлена у розвитку співпраці з Японією у сфері енергозбереження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це заявив заступник міністра Вадим КОПИЛОВ під час зустрічі з виконавчим директором, радником президента компанії «Марубені Корпорейшн» з питань енергетики, металів та групи мінеральних ресурсів Каваї ШІНДЖІ.

В.КОПИЛОВ зазначив, що в Україні проводиться реформа у системі житлово-комунального господарства, де низький рівень енергоефективності і застарілі технології.

«Застарілі ще з радянських часів основні фонди потребують значних вкладень у модернізацію саме цієї сфери. Нам було б вкрай цікаво, якщо б ми змогли побудувати в Україні декілька заводів з виробництва сучасного обладнання, яке використовується в інфраструктурі житлового господарства», - наголосив він.

Урядовець зазначив, що це, зокрема, можуть бути заводи з виробництва модулів очисних споруд, обладнання з переробки сміття, з виробництва сучасних котлів з більшим коефіцієнтом ефективності, сучасних форм обліку тепла і води.

«Ми ставимо перед собою завдання повністю реформувати інфраструктуру наших міст, і вирішення питання енергоефективності було б для нас дуже серйозним кроком у досягненні цієї мети. Це було б дуже ефективним вкладенням коштів, які ми отримали від Японії по Кіотському протоколу», - наголосив В.КОПИЛОВ.

К.ШИНДЖІ зауважив, що компанія «Марубені Корпорейшн», яка працює у сфері «зелених інвестицій», готова запропонувати Україні ряд проектів у сфері енергозбереження та сподівається на їхню успішну реалізацію.