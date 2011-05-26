Експерт: підтримка "Південного потоку" з боку ЄС перерозподілить газові потоки не на користь України

Ряд країн Європейського Союзу підтримують "Південний потік" і, зважаючи на це, слід чекати перерозподілу газових потоків не на користь України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив незалежний експерт Володимир САПРИКІН сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам презентації проекту "Південний потік", що відбулася в Брюсселі 25 травня.

"Південний потік" представляє загрозу для України", - вважає експерт.

Водночас В.САПРИКІН зазначив, що Єврокомісія не змінила свою позицію щодо "Південного потоку". "Нічого нового і несподіваного ми не почули", - сказав експерт.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Загальна орієнтовна вартість проекту "Південний потік" 15,5 млрд. євро, протяжність газопроводу - 900 км, а пропускна спроможність - 63 млрд. куб. м газу на рік. Для реалізації сухопутної частини проекту Росія підписала міжурядові угоди з Австрією, Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Румунією, Словенією і Хорватією.

Розробка проекту газопроводу "Південний потік" активізувалася в результаті газового конфлікту України і Росії 2009 року. Експерти вважають, що запуск проекту негативно позначиться на транзиті газу через українську ГТС.