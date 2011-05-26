«Укргазвидобування» має намір придбати 69 АЗС і 3 нафтобази

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», в особі філії Управління з переробки газу та газового конденсату (с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська обл.) має намір придбати в різних регіонах України 69 АЗС та 3 нафтобази загальною вартістю 1 млрд. 269 млн. 24,622 тис. грн.

Про це сказано в повідомленнях компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Зокрема, компанія має намір придбати АЗС і нафтобази у таких компаній: ТОВ «АТИКВА» (м. Чернігів), ТОВ «Реген-Ойл» (м. Черкаси), ТОВ «Агрохімсервіс» (м. Суми), ТОВ «БІНА ЛТД» (м. Харків), ТОВ «Меркатор АЗС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), ТОВ «Калина-Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатська обл.), ТОВ «Вік» (м. Одеса) та ДП «Борол»(с. Усатове, Одеська обл.).

Вартість 69 АЗС становить 1 млрд. 231 млн. 444,702 тис. грн., а 3 нафтобаз - 37 млн. 579,920 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні Антимонопольний комітет України дозволив ДК «Укргазвидобування» придбати 84 АЗС. Автозаправні комплекси розташовані в Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Одеській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Довідка УНІАН. Створення власної мережі АЗС ДК «Укргазвидобування» почалося в кінці 2007 року.

На сьогоднішній день під брендом «Укргазвидобування» працює 11 АЗС у Харківській області, на автозаправних станціях реалізують нафтопродукти виробництва Шебелинського НПЗ, який входить в структуру ДК «Укргазвидобування».

Завод виробляє автомобільні бензини марок А-76, А-92, А-95, дизельне пальне, скраплений газ, уайт-спірит, мазут, бітум та інші нафтопродукти.